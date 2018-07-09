Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'daki törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'daki törende konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bugün burada, bizzat bulunarak veya ekranları başından bizleri takip ederek sevincimizi paylaşan herkesi selamlıyorum. Bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamüsenalar olsun. Rabbim, göğüsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için güzel bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab bizi kibirden, hasetten, haksızlıktan, adaletsizlikten uzak eyle. Bizi ailemizi, yol arkadaşlarımızı tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele. Kutlu yolculuğu ümmetimiz, milletimiz için hayırlara vesile et.

4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla amin diyorum. Rabbim nasip etti, milletimizin teveccühüyle bu göreve geldik. Cumhurbaşkanlığı makamına, yürütme organının tüm yetkileriyle geldik. Allah bizi milletimize mahçup etmesin.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Siyaseti hep milletimize hizmet etmek için yaptık. Hamd olsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 24 Haziran'da bir kez daha bizi seçti. 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

Biz de Türkiye olarak, Türk milleti olarak bugün burada, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, demokrasi arayışımızın yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu sistemi yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğiz.

Ülkemizi 3,5 kat büyütürken yaşadığımız sıkıntılar sistemin değişimini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye kritik bir yol ayrımında milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Her mücadelede yanımızda olan 15 Temmuz Darbe Girişiminde istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi reforma destek veren milletime teşekkür ediyorum.

Bugün burada 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyorum. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı kullanarak güçlü devlet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye için yol çıkıyoruz. Milletimiz 24 Haziran'da bir kez daha görevini yerine getirdi. Medeniyetimizin inşası ve ihyası için bize düşen çok çalışmaktır. Vakit, hedeflerimize daha hızlı yürüme vaktirdir. Bugün bismillah diyerek adımını attığımız imtihanın hedefi 2023'e ulaşmak olacaktır.

Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına; adalet ve işbirliğine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Türkiye her alanda daha ileriye gidecektir. Elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla paylaşamaya devam edecektir.

Bu gece kabinemizi açıklayarak, icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın devlet geleneğimize uygun şekilde önce Azerbaycan'a, sonra KKTC'ye ardından da NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz. Cuma günü Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte atacağız. İsketeletini oluşturup, çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi geliştirerek ileriye taşıyacağız. Kılavuzum yine demokrasi, milli iradenin üstünlüğü olacak. Hak ve özgürlükler, köken, inanç, meşrep, bölge farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. İnsanlarımızın ötekileştirildiği dönemler bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır.

Her alanda büyük hamleler yapacağız. Türkiye'yi büyütmenin çabası içinde olacağız. Yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."