Erdoğan sanatçı ve sporcular için siyaset yapma kriterini açıkladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisini destekleyen ünlülerle buluştuğu iftar yemeğinde, sanatçı ve sporculara yeni bir siyaset yapma kriteri getirdi: Tercihen AKP’ye ya da başka partilere üye olmak!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisine destek veren “sanat ve spor dünyası”nın ünlüleriyle bir araya geldiği Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan iftar yemeğinde sanatçılar ve sporcular için siyaset yapma kriterini açıkladı: Tercihen AKP’ye, olmazsa başka partilere üye olmak.

Erdoğan ünlülere yaptığı konuşmada “Önünü arkasını bilmeden siyasi taraf olan sporcu, sanatçılarımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak başkadır” dedi.

“Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır” diyen Erdoğan, kendi sorduğu “Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

'YIPRANIRSINIZ'

“Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar.”

Erdoğan’ın düzenlediği iftar yemeğine İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, Cenk Tosun, Hülya Avşar ve AKP Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu gibi isimler katıldı.