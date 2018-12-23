Erdoğan: Sanatçı müsveddeleri beni ipe götürecekmiş, bunun bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'sanatçı müsveddeleri' olarak nitelediği kişilerin kendisini medya üzerinden hedef aldığını iddia etti. Erdoğan, 'Yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, bunun bedelini ödeyecekler' dedi. Erdoğan, 2019 yılının farklı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan, isim vermeden yaptığı açıklamayla "Yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, bunun bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2002 yılında yola çıktığımızda, bizim ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik. Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık.

Bu çatı altında (DEİK) aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum. Türkiye diplomaside, insani yardımlarda olduğu kadar, ticaret diplomasisinde de kendisinden giderek daha fazla söz ettiriyor. Görüştüğümüz her yatırımcı Türk iş adamlarının dürüstlüğünden bahsediyor."

'2019 ÇOK ÇOK FARKLI'

Dünyanın her kıtasında Türkiye damgalı ürünlerle karşılaşıyoruz. Türk firmalarının başarı hikayesini görüyoruz. Başarı, hepimizin ortak başarısıdır. Bunlar Türkiye'nin kendine güvendiğinin, inandığının işaretleridir. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlendiğimiz sürece Türkiye yeni destanlar yazmaya devam edecektir.

2019 çok çok farklı. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Ticarette, eğitimde, ülke yönetiminde de her başarının gerisinde sabır, gayret ve mücadele vardır."

'GEZİ PARKI' AÇIKLAMASI

"Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin operasyonlarına maruz kaldık. Gezi Parkı'ndaki 12 tane ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı.

Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar. Güneydoğu'da hendekleri açan neyse, ana muhalefetin başı da odur."

'BENİ İPE GÖTÜRECEKLERMİŞ'

"İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktık. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde.

Döviz kuru üzerinden yapılan saldırıların diğerlerinden hiçbir farkı yoktur, zamanlaması manidardır. Sert kur dalgalanmalarının Türkiye'nin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığı ortadadır. Kriz tellallığı yapanların öngörülerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ana muhalefet partisi kötü bir sınav verdi.

Zamanında atılan adımlarla piyasadaki dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustos sonuna kıyasla dövizde yüzde 20 iyileşme yaşadık. Türkiye pozitif yönde ayrıştı. Ülke risk primimiz 225 puan iyileşirken, 10 yıllık tahvil faizleri 460 baz puan düştü. Enflasyon tüm kötü senaryoları geride bırakarak kasımda düşüşe geçti. Cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ekonomi üç ay arka arkaya cari fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümeyi destekledi, cari açığı azalttı. Önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü yükseliş olacaktır."