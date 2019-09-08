Erdoğan 'sakal' nedeniyle istifa ettim dedi, gerçek farklı çıktı: İşte Erdoğan'ın istifa dilekçesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün imam hatipliler buluşmasında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"İstanbul'da İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de ertesi gün istifamı verdim ayrıldım" diyen Erdoğan'ın bu sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.
Sakal nedeniyle istifa ettiğini ileri süren Erdoğan'ın "özel sektörden aldığı teklif" nedeniyle istifa ettiği ortaya çıktı.
İşte Erdoğan'ın İETT'den istifa dilekçesi: