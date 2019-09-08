Erdoğan 'sakal' nedeniyle istifa ettim dedi, gerçek farklı çıktı: İşte Erdoğan'ın istifa dilekçesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'da İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de ertesi gün istifamı verdim ayrıldım' dedi ama gerçek farklı çıktı.

soL - Haber Merkezi