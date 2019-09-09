İktidara geldiği günden bu yana patronların istediği tüm düzenlemeleri hayata geçiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır' dedi.

İstanbul'da düzenlenen "Alternatif finansta yeni ufuklar" programında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır" dedi.

"2008'deki küresel finans krizinin kaynağının ABD ve Avrupa olduğu bir gerçektir" diyen Erdoğan, "İnsan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor. Geleceğin dünyasında faize dayalı sistemin yerini yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Yürüttüğümüz mücadelenin başarısı için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda. Nasıl siyasi alanda söz sahibiysek aynı şeyi finans alanında da başaracağız" ifadesini kullandı.