Erdoğan: Sabahlara kadar afiş asıp duvarlara yazı yazardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Kendi gençliğini anlatan Erdoğan "Bizim yaptığımız propagandalar çok daha farklıydı. Biz geceleri sabahlara kadar afiş asardık. Annem evin balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim. Duvarlara yazılar yazardık. Şimdi çok rahat olduğu için bilboardlara veriyorsun siparişi onlar oraya asıyorlar. Bunun için tadı olmuyor. Bugün siyaset rahat ortamlarda yapılıyor" sözlerini kullandı.

Seçim manifestolarını Pazar günü açıklayacaklarını söyleyen Erdoğan "Bu akşam manifestoyla ilgili çalışmalarımı yapacağım. Pazar günü manifestomuzu, yapacağımız açıklamayı burada derleyip toparlerken, Kore'den gelirken yolda çalışmalarımızı yaptık, Pazar günü İstanbul İl kongresi'nde manifestoyu açıklayacağız. Aday il toplantısında yapacağımız yatırımların animasyonlarla bizzat kendilerini yayımlayacağız. Bunlarda var mı hazırlık? Yavuz Sultan Selim, Marmaray hazırlığı var mı? 29 Ekim'de açlışını yapacağımız 3. Havalimani hazırlığı var mı? Biz açılışını yapıyoruz onlar ise bu işin projesinde bile değiller. Biz bitirdik bunlar daha yolun başında bile değiller. Bunların hayalleri yok ki ürünleri olsun" dedi

Erdoğan 13 üniversitenin bölünmesine yönelik kanun tasarısını değerlendirdi. Erdoğan "İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki öğrenci kapasitesi 105 bin. Bu 105 bine varan kapasite kaliteyi düşürüyor. Kaliteyi düşürdüğü için bir YÖK'te bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz YÖK bana bağlı. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da burayı bölebiliriz dedik. Fakültelerdeki öğrenci sayısı esas alınarak bir bölünme yapılacak. İlk Çapa Tıp'ın ismi İbn-i Sina olsun dedik ama tepki aldık. Sonra bir toplantı yaptık. Cerrahpaşa'yı ayırmaya karar verdik. Dendi ki İstanbul Tıp bir olsun öbür tarafa da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olsun. 50 binin altına düşürmeyeceğiz. Her ikisinde de öğrenci kapasitesi 50 bin civarına geldi. YÖK adımı atmış vaziyette. Her ikisinde de İstanbul Üniversitesi adı var. İstanbul Üniversitesi'nin logosunu kullanma durumu da söz konusu. Cerrahpaşa ilave olarak kullanacaktı o kadar" sözlerini kullandı.