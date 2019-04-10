Erdoğan: S-400'lerin teslimi öne çekilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemine ilişkin, 'S-400 füze savunma sisteminin temmuzda teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir. Amerika tarafından sürekli böyle tahrik ediliyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada S-400 ve F-35 tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Savunma sanayii alanında S-400 konusu sadece Türkiye’nin gündeminde değil tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. Nereye gidersek gidelim herkes S-400’ü soruyor; 'Alıyor musunuz almıyor musunuz, niye almıyorsunuz, vazgeçin, bırakın' falan. Bizler de 'Bu bizim bitmiş bir işimiz, her şeyimiz tamam' diyerek cevap veriyoruz. S-400 füze savunma sisteminin temmuzda teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir. Amerika tarafından sürekli böyle tahrik ediliyor" diyen Erdoğan, "ABD’den açıklama olmuştu, Suriye'de askeri eylemin yıkıcı sonuçları olur diye. O anlamda Rusya ziyareti bir cevap niteliği taşıyor mu? F-35’in muadili Su-34’ler, Su-32’ler olur mu?" şeklindeki soruya da yanıt verdi.

"S-400 konusunun Rusya’ya yaptığımız böyle bir seyahatte gündeme gelmemesi mümkün değil" diyen Erdoğan, "Ama şunu da bilmemiz lazım ki bir defa bizim Rusya seyahatimiz alelacele planlanmış bir seyahat değil. Bizdeki toplantıdan sonra zaten Moskova’daki toplantının ne zaman yapılacağı planlandı. Yoksa “Amerikalılar şunu söylemiş, bunu söylemiş, buna dayalı olarak buna böyle bir misilleme mi...” Böyle bir şey asla söz konusu değil. Buna zaten gerek de yok. Kaldı ki zaten bizim Amerika’yla olan ticaret hacmimiz ile Rusya’yla olan ticaret hacmimize baktığımız zaman, Amerika’yla 15-16 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Ama şu anda Rusya’yla olan ticaret hacmi 26 milyar dolara çıktı. Yeni hedef artık Türk Akım. Aynı zamanda aramızdaki ilişkileri, bağları kuvvetlendirmesi, güçlendirmesi noktasında büyük önem arz ediyor. Amerika’nın böyle bir derdi yok. Biz Patriot’ları ne zaman istedik? Obama döneminde. Kongre’ye sevk ettiler ve Kongre’de maalesef ret yedi. Akıllı bombalar vardı. Onda da ret... Şimdi kendimiz bunları yapar hale geldik" ifadelerini kullandı.

F-35'lere ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, "F-35’ler konusunda üç taneyi önceden vermişlerdi, dördüncüyü de bugün verdiler. Dört F-35’i almış bulunuyoruz. Eğitimler devam ediyor. Şu an itibariyle F-35’lerle ilgili olumsuz herhangi bir beyan söz konusu değil. Savunma Bakanımız gerekli görüşmeleri yaptı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanımızın yaptığı görüşme var. Bunlarla ilgili olumsuz bir açıklama yok. S-400’lerle ilgili ne derlerse diyorlar. Bizim de tavrımız net. Kim bu konuyu açarsa onlara söylediğimiz şey bu: S-400 ile ilgili anlaşma bitmiştir, biz artık işin teslim sadedindeyiz. Teslimatlar da ilan edildiği gibi, takvim çalışıyor ve bu takvim çerçevesinde gelecek" diye konuştu.