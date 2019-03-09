Erdoğan: S-400 sisteminin NATO ile, ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da S-400 savunma sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 savunma sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu konunun, ne NATO ne F-35 projesi ne de ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de aklıselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz." dedi.

Türkiye, en az 100 adet F-35 tipi savaş uçağı satın almak istiyor. F-35'lerin alımı, Ankara'nın 2002'de katıldığı ABD'nin çok uluslu F-35 geliştirme programı çerçevesinde yapılıyor. ABD Kongresi de daha önce, Ankara'nın S-400 sistemlerini alma planları nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin durdurulacağını açıklamıştı.