Erdoğan: S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapadık, bitti o iş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin’in seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye yapmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 32 arttığını kaydetti.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk aşamasının 2023’e kadar bitirmeyi umduklarını ifade eden Erdoğan, santralin 20 milyar doları da aşacak bir yatırım olduğunu belirtti. Suriye’deki son durumu da değerlendiren Erdoğan, Suriye’de sivil can kayıplarının önüne büyük oranda geçildiğini ifade ederek, ''Suriye’nin geleceğinin terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu'' vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir" dedi.