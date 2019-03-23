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Erdoğan, Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.
Cumartesi, 23 Mart 2019 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gidecek.
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