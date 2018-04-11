Erdoğan: Roman kardeşlerimize Fransızlar gibi Fransız kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sarayında Roman vatandaşları kabul etti. Erdoğan konuşmasında, "Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız" dedi.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sarayında Roman vatandaşları kabul etti. Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle: Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yan yana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor şarkıda, "İlle de Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun."

Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı, şu anda olmuyor mu? Vardı, şimdi de az da olsa oluyor. İnsan yanlış yollara sapma eğilimi olan bir varlıktır. Mesele ruhtan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor. İçeriye girerken bazı sanatçılarımızı da gördüm, şimdi burada yok. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşaallah.

Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına bakmayın Fransızların Romanları Fransa'dan adeta yurt dışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur bunu böyle biliniz.

Kardeşlerim, peygamber efendimiz veda hutbesinde bakın ne buyuruyor. İnsanlar rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının siyah tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadadır.

Hayatımız boyunca yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesiyle hareket ettik. İBB'den bu yana Roman kardeşlerim ile hep irtibat halinde olduk. Aynı mahallede büyüdük, oradan başbakan da, cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Roman kardeşlerimle hep kucaklaştım, halleştim, helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.

Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık. Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık. Polis Talimatnamesi'nden ayrımcı ifadelerin kaldırılmasını sağladık.

Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Roman vatandaşlarımızı meselelerini devletin en üst düzeyinde tartışma imkanı buldular.