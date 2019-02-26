Erdoğan, riskli havalimanıyla övünüyor: Bunlar kaleye yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık

Giresun’daki seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz Holding tarafından deniz doldurularak yapılan ve riskli havalimanları arasında sayılan Giresun-Ordu Havalimanı'yla övündü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Giresun’da Valilik Meydanı’nda yapılan seçim mitinginde konuştu.

Cengiz Holding tarafından yapılan Giresun-Ordu Havalimanı’yla övünen Erdoğan “Bundan 15-20 sene önce kim derdi Ordu-Giresun’a denizin üzerine hava limanı yapılacak? Bunlar kaleye yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık” dedi.

2018'in Ocak ayında Trabzon Havalimanı’nda Pegasus’a ait bir uçağın pistten çıkması sonucu yaşanan kazanın ardından Türkiye’de denize sıfır havalimanlarının yarattığı riskler bir kez daha gündeme gelmişti. En küçük sapmanın, uçağın denize düşmesiyle sonuçlanabileceği bu havalimanlarında iniş-kalkışlar risk altında yapılıyor. 2015 yılında açılan Ordu-Giresun Havalimanı da riskli havalimanları arasında değerlendiriliyor. Cengiz Holding'in Rize-Artvin Havalimanı projesi için deniz dolgusu ise halen devam ediyor.

Erdoğan konuşmasında ayrıca bugün erken saatlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan DHKP-C’ye yönelik operasyonla da ilgili konuştu. Erdoğan "Bu sabah 7 tane DHKP-C'liyi inlerinde bulduk ve sağ olsun polislerimiz onları aldılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: