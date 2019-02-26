Erdoğan, riskli havalimanıyla övünüyor: Bunlar kaleye yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık

Giresun’daki seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz Holding tarafından deniz doldurularak yapılan ve riskli havalimanları arasında sayılan Giresun-Ordu Havalimanı'yla övündü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Giresun’da Valilik Meydanı’nda yapılan seçim mitinginde konuştu.
Cengiz Holding tarafından yapılan Giresun-Ordu Havalimanı’yla övünen Erdoğan “Bundan 15-20 sene önce kim derdi Ordu-Giresun’a denizin üzerine hava limanı yapılacak? Bunlar kaleye yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık” dedi.
2018'in Ocak ayında Trabzon Havalimanı’nda Pegasus’a ait bir uçağın pistten çıkması sonucu yaşanan kazanın ardından Türkiye’de denize sıfır havalimanlarının yarattığı riskler bir kez daha gündeme gelmişti. En küçük sapmanın, uçağın denize düşmesiyle sonuçlanabileceği bu havalimanlarında iniş-kalkışlar risk altında yapılıyor. 2015 yılında açılan Ordu-Giresun Havalimanı da riskli havalimanları arasında değerlendiriliyor. Cengiz Holding'in Rize-Artvin Havalimanı projesi için deniz dolgusu ise halen devam ediyor.
Erdoğan konuşmasında ayrıca bugün erken saatlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan DHKP-C’ye yönelik operasyonla da ilgili konuştu. Erdoğan "Bu sabah 7 tane DHKP-C'liyi inlerinde bulduk ve sağ olsun polislerimiz onları aldılar" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- "Yasakları kaldırdık, Türkiye'yi demokraside bir üst lige çıkardık.
- Geldiğimizde IMF’ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. Davos’tayız, IMF’nin o zamanki başkanı ile konuşuyoruz. ‘Türkiye'nin Başbakanı benim. Siz Türkiye’yi yönetemezsiniz. Paranızı alıyor musunuz, alıyorsunuz. Türkiye’ye emir vermeye kalkmayın’ dedim. Mayıs 2013’te borcu ödedik, şu anda IMF’ye borcumuz yok. Bitti bu iş. Bay Kemal diyor ki ‘Bunlar giderler IMF’den borç alırlar’ diyor. Bay Kemal IMF’nin kapısına siz gittiniz, borcu siz aldınız. Siz borçlandınız biz ödedik.
- Dünyada şu anda milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir Türkiye var. Ekonomisini 3.5 kat büyütmüş, ihracatta her sene rekora koşan bir Türkiye var.
- S&P şöyle demiş böyle demiş hiç aldırmayın. Onlarınki siyasi açıklamalar.
- Milyonlarca mağdura ve mazluma sahip çıkan, kucak açan bir ülke var. Vatandaşının pasaportu itibarlı bir Türkiye var.
- Cudi’de Gabar’da Tendürek’te Kandil’de teröristlerin inlerine girdik mi? Bu sabah 7 tane DHKP-C’liyi inlerinde bulduk ve onları da sağolsun polislerimiz aldılar.
- Bundan 15-20 sene önce kim derdi Ordu-Giresun’a denizin üzerine hava limanı yapılacak? Bunlar kaleye yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık. Şimdi Samsun’dan Sarp’a kadar bastırıp gidiyor muyuz? Dağları biz delmedik mi? Yeşille denizi buluşturmadık mı?
- Bugün haklarını savunan, donanması güçlü bir Türkiye var. Devletimizin başarılarından tüm kesimlerin iftihar etmesi gerekir. Dünyanın bir çok ülkesinde muhalefet partileri iyi işlerinde hükümetlerine destek olurlar. Devletin bekasıyla ilgili konularda hükümetlerine destek olurlar.
- Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi bile aşabilirler. Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Ordu göreve diye pankartlar astılar. Gezi olaylarında polisimize kurşun sıkan, caddeleri yakıp yıkan çapulcuları baş tacı eden bir CHP gördük. Millet istiklaline canı pahasına sahip çıkarken genel başkanı 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçan bir CHP gördük. Zeytindalı harekatında savaşa hayır tweetleri atan bir muhalefete şahit olduk. Almanya’daki PKK destekçisi vekillerle poz vermeyi maharet sanan bir Bay Kemal gördük.
- CHP'deki bu muhalefet anlayışı bir türlü değişmiyor. Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor.
- Kürdistan'da biz kazanacağız diyor sen lütfen Türkiye'yi terk et git güneyde Irak'ta Kürdistan Bölgesi var oraya git. Türkiye'de benim böyle bir bölgem yok. Bizim Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Karadeniz bölgemiz var. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok.
- 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.
- (Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır.
- CHP'li milletvekilinin Türkiye'nin sondaj faaliyetiyle 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiası kendi vatanına kendi milletine ihanettir. Bunun adı basiretsizlik değil de nedir?
- (Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminat) Parayı tahsil ettiğim zaman bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. 21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır.
- Fındık fiyatları 18 lirayı buldu. 10-11-12'lerdeydi. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak 14 dedik. 14'ten sonra rakamlar yükselmeye başladı."