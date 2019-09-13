Erdoğan Reuters’a konuştu: Trump’la Patriot’ları görüşeceğim

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters haber ajansına konuştu. Erdoğan iki hafta önce ABD Başkanı Trump’la telefonda Patriot konusunu görüştüğünü, gelecek hafta da BM Genel Kurulu’nda bu konuyu ele alacaklarını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta BM Genel Kurulu’nda ABD Başkanı Donald Trump ile Patriot satın almayı görüşeceğini söyledi.

Dolmabahçe Sarayı’nda Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Trump ile iki hafta önce yaptığı telefon görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre Erdoğan, Trump ile kişisel bağının ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizinin üstesinden gelinmesini sağlayacağını savundu.

Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına başlamasının ardından ABD Türkiye’nin F-35 programını askıya almış, CAATSA yaptırımlarını değerlendirmeye başlamıştı. Kısa bir süre önce de ABD Dışişleri Bakanlığı Ankara’ya yapılan Patriot teklifinin süresinin sona erdiğini açıklamıştı.

Erdoğan Reuters’a yaptığı açıklamada Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanına "Sizden belirli bir miktarda Patriot satın alabiliriz. Ama S-400’lere en azından karşılık gelen koşulları görmek istiyoruz” dediğini anlattı. Erdoğan Trump’ın kendisine "Ciddi misin?" diye sorduğunu, kendisinin "evet" yanıtını verdiğini ve buluştuklarında konunun ayrıntılarını görüşebileceklerini söylediğini aktardı.

Reuters, Erdoğan’a Trump’tan ABD Hazine Bakanlığı’nın Halkbank’a İran’a karşı ABD yaptırımlarını ihlalden ağır yaptırım uygulamasını önlemesini isteyip istemediğini sordu. Erdoğan ABD’nin böyle bir “hata”yı yapmayacağından emin olduğunu söyledi. Reuters’ın aktardığına göre Erdoğan, ABD’nin “müttefiki Türkiye’yi daha fazla incitmek istemeyeceğini, bunun rasyonel bir davranış olmayacağını” söyledi.

'RUSYA HER ADIMDA BİZ VARIZ DİYOR'

Rusya'dan alınan hava savunma sistemlerinin en geç Nisan ayına kadar yerlerine monte edileceğini söyleyen Erdoğan, Rusya'nın SU-35/SU-57 savaş uçakları satmayı teklif ettiğini de dile getirdi. Erdoğan "Rusya bu konuda savunma sanayiine yönelik her adımda biz varız diyor" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE OYALAMA SİYASETİNE DÖNÜŞTÜ

Suriye’de ABD ile birlikte kurulması planlanan "güvenli bölge"yle ilgili ise Erdoğan “Bu güvenli bölge arayışları bizim taleplerimizi karşılamıyor. Bir oyalama siyasetine dönüşüyor. Bu oyalama siyaseti bizim sabrımızı deneme midir, nedir anlamakta zorlanıyoruz ve sabrımız da taşıyor. O zaman da biz başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız” dedi.

'YENİ BİR DÖNEME HAZIRLANACAĞIZ'

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra “gücün tek elde topladığı” eleştirilerini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine ise yargının bağımsız olduğunu, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin "süreci hızlandırmak için" devreye girdiğini savundu. Erdoğan şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokratik bir hükümet sistemdir. Amerika için böyle bir şey konuşuluyor mu, konuşulmuyor. Fransa’da yarı başkanlık sistemi var, konuşuluyor mu, konuşulmuyor. Ama Türkiye’de Erdoğan Cumhurbaşkanı, sürekli bu konuşuluyor. Siyasal istikrarı getirebilmek için bu adımı attık. Bazı eksikler olsa da hazırlıklarımızı yaptık. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Güzel bir yere geldik ve inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, şu bir yılı aşkın sürecin bütün artıları eksileri elimizde, onlarla beraber yeni bir döneme hazırlanacağız."

'SIKINTI YOKKEN KABİNE KONUSUNU ELE ALMANIN ANLAMI YOK'

Erdoğan kabine değişikliği konusunda ise "Şu anda ortada herhangi bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok. Gerek ekonomi gerek diğer alanlarda arkadaşlarımın hepsi ellerinde gelen gayreti gösteriyorlar. Aksama olup da gerek duyulursa onu zaten yaparız" diye konuştu.