Erdoğan: Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreninde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'le birlikte gerçekleştirilen temel atma törenin Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türk Akım Doğalgaz Hattı ve Akkuyu Nükleer güç Santrali bunlardan bazılarıdır.