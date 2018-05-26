Erdoğan: Polislerin emekli maaşında yüzde 20 artış olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek öğretim mezunu polislerin emekli maaşlarının yüzde 20 artacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Polis Teşkilatı İftarın'da konuştu.

Erdoğan ''Güvenlik birimlerimizin kritik noktalarına sızan hain yapı istihbarat elemanlarımızın ifşasından karartma operasyonlarına kadar terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok eyleme başvurdu. Siyasi suikastler dahil sayısız provokasyona teşebbüs etti. Toplumun farklı keismlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Marjinal yapılardaki elemanları kullanmaktan çekinmediler. 7 Şubat MİT krizinden 15 Temmuz'a bu sancılı dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık. Milletimizi şerefi ve aklını vicdanını Pensilvanya'ya kiraya vermeyen polisimizin ve yargı mensubumuz sayesinde atlatmayı başardık. Yeminine sadakat gösteren tüm polislerimize milletimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Erdoğan ''FETÖ ile mücadele ederken intikam değil adalet duygusu ile hareket ettik, 15 Temmuz sonrası terörle mücadeleden asayişe kadar başarı çıtası yukarıya taşındı'' ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ

Erdoğan, yüksek öğretim mezunu polislerin emekli olduklarında alacakları emekli maaşlarında yüzde 20'ye kadar artış olacağını duyurdu. Polislerin emekli ikramiyelerinde de artış olacağını belirten Erdoğan, "hizmet süresi uzadıkça rakamların artacağını" açıkladı.

Erdoğan, polislerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, ''Türkiye adil şeffaf seçim gerçekleştirme konusunda başarısını ispatlamıştır, buna gölge düşürmedik 24 Haziran seçimlerinde de aynı demokratik olgunluğu göstereceğinize inanıyorum'' dedi.