Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimleriyle ilgili konuşarak, 'Mursi içeri atıldığı zaman 'Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olur' diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyecez, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?' dedi.

Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP adayı Binali Yıldırım ile Mısır'da ölen Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi'yi eşleştiren Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye benzetti.

'BU MİLLETİN KARNI TAKİYEYE TOK'

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday sanki İstanbul'da hiç yaşamamış. Bu millet boş lafa, Takiyeye karnı toktur. Türkiye popülist siyaset anlayılı yüzünden yıllarını heba etti.

Pazar günü inşallah farklı bir müjdeyle yola devam ederiz."

'SİSİ Mİ DİYECEĞİZ, YILDIRIM MI DİYECEĞİZ?'

"'Zulüm 1453'te başladı' dediler. Bunu yazanlar CHP zihniyeti. CHP zihniyetine sesleniyoruz, Gönüllerin fethi 1453'te başladı.

Mursi'nin darbeyle devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Özellikle muhalefete yakın sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen zihniyeti gördüğünüzde insanlık adına utanıyoruz. Mursi içeri atıldığı zaman 'Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olur' diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?"

'CHP ADAYI DESTEK YA KANDİL'DEN GELİYOR YA SELO'DAN'

"CHP adayına destek ya Kandil'den geliyor ya da cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan geliyor, ya da yurtdışından. Selo ne diyor? oylar CHP'nin adayına diyor. Kandil ne diyor? oylar CHP'nin adayına diyor.

İstanbul zulmün estiği Konstantinopolis’ten kurtularak bize geldi. 31 Mart’ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde Atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi?"