Erdoğan, partisinin İstanbul adaylarını açıkladı: Üç ilçede MHP'yi destekleyecekler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul adaylarını açıklıyor. Erdoğan, İstanbul için en büyük doğal tehdidin deprem, en büyük siyasi tehdidin de CHP olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı açıklayan Erdoğan, İstanbul'un üç ilçesinde aday göstermeyeceklerini, MHP'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını, Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıkladı. AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek.

İstanbul güzel olduğu kadar, nazlı bir şehirdir. Asla ihmale gelmez. Mesela şehircilik ihmale gelmez. Mesela hizmette ihmale gelmez. Sokakları çöpten gelmez, Haliç'i kokudan geçilmez. Biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etme çabasında olduk. 1994'te aldığımızda karşımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki, yüreğimiz cız etti. Bu süreçte gördük ki, İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir.

CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında, CHP'nin İstanbul'a hizmet sunabileceğine inanmadığı için o zihniyeti bu şehre yaklaştırmadı.

CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki koltuk mücadelesi. CHP bunlardan ibaret bir partidir. İŞTE AKP'NİN İSTANBUL ADAYLARI Erdoğan daha sonra İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını teker teker anons ederek sahneye çağırdı. Adalar: Özlem Öztekin Vural Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı Ataşehir: İsmail Erdem Avcılar: İbrahim Ulusoy Bağcılar: Lokman Çağrıcı Bahçelievler: Hakan Bahadır Bakırköy: Mehmet Umur Başakşehir: Yasin Kartoğlu Bayrampaşa: Atila Aydıner Beykoz: Murat Aydın Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız Büyükçekmece: Mevlüt Uysal Çatalca: Mesut Üner Esenler: Tevfik Göksu Esenyurt: Azmi Ekinci Eyüpsultan: Deniz Köken Fatih: Ergün Turan Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta Güngören: Bünyamin Demir Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz Kağıthane: Mevlüt Öztekin Kartal: Ebubekir Taşyürek Küçükçekmece: Temel Karadeniz Pendik: Ahmet Cin Sancaktepe: Şeyma Döğücü Sarıyer: Salih Bayraktar Sultanbeyli: Hüseyin Keskin Sultangazi: Abdurrahman Dursun Şile: İlhan Ocaklı Şişli: Nihal Yıldırım Tuzla: Şadi Yazıcı Ümraniye: İsmet Yıldırım Üsküdar: Hilmi Türkmen Zeytinburnu: Ömer Arısoy ÜÇ İLÇEDE MHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEKLER Erdoğan, üç ilçede AKP olarak aday göstermediklerini, "cumhur ittifakı" anlaşması gereği MHP adaylarını destekleyeceklerini söyledi. Beşiktaş: MHP adayı Serkan Toperi Maltepe: MHP adayı Ahmet Baykal Silivri: MHP adayı Volkan Yılmaz