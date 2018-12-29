Erdoğan, partisinin İstanbul adaylarını açıkladı: Üç ilçede MHP'yi destekleyecekler

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını, Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıkladı.
AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
İŞTE AKP'NİN İSTANBUL ADAYLARI
Erdoğan daha sonra İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını teker teker anons ederek sahneye çağırdı.
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atila Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Esenler: Tevfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Nihal Yıldırım
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
ÜÇ İLÇEDE MHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEKLER
Erdoğan, üç ilçede AKP olarak aday göstermediklerini, "cumhur ittifakı" anlaşması gereği MHP adaylarını destekleyeceklerini söyledi.
Beşiktaş: MHP adayı Serkan Toperi
Maltepe: MHP adayı Ahmet Baykal
Silivri: MHP adayı Volkan Yılmaz