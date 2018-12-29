Erdoğan, partisinin İstanbul adaylarını açıkladı: Üç ilçede MHP'yi destekleyecekler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul adaylarını açıklıyor. Erdoğan, İstanbul için en büyük doğal tehdidin deprem, en büyük siyasi tehdidin de CHP olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı açıklayan Erdoğan, İstanbul'un üç ilçesinde aday göstermeyeceklerini, MHP'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.
Cumartesi, 29 Aralık 2018 16:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını, Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıkladı. 

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

  • Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek.
  • İstanbul güzel olduğu kadar, nazlı bir şehirdir. Asla ihmale gelmez. Mesela şehircilik ihmale gelmez. Mesela hizmette ihmale gelmez. Sokakları çöpten gelmez, Haliç'i kokudan geçilmez. Biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etme çabasında olduk. 1994'te aldığımızda karşımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki, yüreğimiz cız etti. Bu süreçte gördük ki, İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir.
  • CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında, CHP'nin İstanbul'a hizmet sunabileceğine inanmadığı için o zihniyeti bu şehre yaklaştırmadı.
  • CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki koltuk mücadelesi. CHP bunlardan ibaret bir partidir.

İŞTE AKP'NİN İSTANBUL ADAYLARI 

Erdoğan daha sonra İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını teker teker anons ederek sahneye çağırdı. 

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur 

Başakşehir: Yasin Kartoğlu 

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın 

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık 

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız 

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal 

Çatalca: Mesut Üner 

Esenler: Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken 

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta 

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz 

Kağıthane: Mevlüt Öztekin 

Kartal: Ebubekir Taşyürek 

Küçükçekmece: Temel Karadeniz 

Pendik: Ahmet Cin 

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar 

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin 

Sultangazi: Abdurrahman Dursun 

Şile: İlhan Ocaklı 

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy 

ÜÇ İLÇEDE MHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEKLER 

Erdoğan, üç ilçede AKP olarak aday göstermediklerini, "cumhur ittifakı" anlaşması gereği MHP adaylarını destekleyeceklerini söyledi.  

Beşiktaş: MHP adayı Serkan Toperi 

Maltepe: MHP adayı Ahmet Baykal 

Silivri: MHP adayı Volkan Yılmaz 

 