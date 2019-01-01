Erdoğan, partisinin Ankara adaylarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan, üç ilçede aday göstermeyeceklerini, MHP adayını destekleyeceklerini söyledi. AKP, Ankara'da Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı'da MHP adayına destek verecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
Erdoğan, "Ankara'da 25 adayımızın üçü cumhur ittifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden" dedi.
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikle Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ankara bizi çok sevdi. Onun için 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor, bırakmayacak. Ankara için en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz.
- Milletin gönlünde yeri olmayan hiç kimsenin AK Parti listesine girmesi mümkün değildir. Milletimizle aramızdaki güçlü bağın koptuğu gün bizim misyonumuzun bittiği gündür.
- Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum.
- Ankara'da yeni bir değişim ve dönüşümü 1 Nisan'dan itibaren başlatacağız.
- Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak.
- PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz.
- Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi.
- Dünyanın neresinde dokuz seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı rahatlasın.
- Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor.
ADAYLARI AÇIKLADI
Erdoğan Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının adlarını sırayla anons ederek sahneye çağırdı.
- Akyurt: Hilal Ayık
- Altındağ: Asım Balcı
- Ayaş: Burhan Demirbaş
- Bala: Ahmet Buran
- Beypazarı: Tuncer Kaplan
- Çamlıdere: Hazım Caner Can
- Çankaya: Amber Türkmen
- Çubuk: Baki Demirbaş
- Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
- Evren: Hüsamettin Ünsal
- Güdül: Muzaffer Yalçın
- Haymana: Özdemir Turgut
- Kalecik: Duhan Kalkan
- Kahramankazan: Serhat Oğuz
- Keçiören: Turgut Altınok
- Kızılcahamam: Süleyman Acar
- Mamak: Murat Köse
- Nallıhan İsmail Öntaş
- Pursaklar: Ayhan Yılmaz
- Sincan: Murat Ercan
- Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
- Yenimahalle: Veysel Tiryaki
AKP ÜÇ İLÇEDE MHP'Yİ DESTEKLEYECEK
Erdoğan üç ilçede aday göstermeyeceklerini, MHP adaylarını destekleyeceklerini belirtti.
MHP'ye bırakılan ilçeler ve adayları şöyle:
- Etimesgut: MHP adayı Enver Demirel
- Gölbaşı: MHP adayı Ramazan Şimşek
- Polatlı: MHP adayı Mürsel Yıldızkaya