Erdoğan parti yönetiminin yarısını görevden alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti kongresinde yönetimin yarısını değiştireceği açıklandı.

AKP'de 18 Ağustos'ta düzenlenecek kongre öncesi açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partinin büyük oranda yenileneceğini söyledi.

TRT Haber yayınında konuşan Ünal, "Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak" dedi.

CHP'ye ilişkin de konuşan Ünal, "CHP kendisini yenilemeden krizlerden kurtulamaz. Delegenin yüzde 48'i kurulay istiyorsa yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.