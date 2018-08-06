Erdoğan parti yönetimini değiştiriyor

18 Ağustos’ta büyük kongresini yapmaya hazırlanan AKP’de, MKYK ile MYK’da önemli değişiklikler bekleniyor.

AKP, 18 Ağustos’taki büyük kongresinde partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) değişikliklere hazırlanıyor. Kongrede yenilenecek "A takımı" için kulislerde sürpriz isimler konuşuluyor.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, mevcut MKYK’da yer alan önemli isimlerden Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop yeni görevlerinden ötürü parti yönetiminde yer alamayacaklar. Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlerde de değişikliğe gidilebileceği belirtilirken, mevcut MKYK’da yer alan Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni yönetimde de yer alıp alamayacakları tartışılıyor. Aynı şekilde Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’un durumu da netlik kazanmadı.

AKP kaynakları, “Cumhurbaşkanı bugüne kadar ağırlıklı olarak komisyonlarda görev verdiği isimleri MKYK’da görevlendirmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aynı tavrı sürdürürse bu isimler MKYK’da yer alamayabilirler, ancak özellikle Bozdağ ve Kurtulmuş’u ileride parti yönetiminde de düşünüyorsa istisna yapabilir” dediler.

Mevcut MKYK’da yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni dönemde de yer alabilecekleri belirtiliyor. Yeni hükümet sistemi döneminde ne kabinede ne de Meclis yönetiminde görev alan eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin de MKYK listesine konulabileceği dile getiriliyor.

Yeni MKYK’da yer alabilecek isimler arasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı öne çıkıyor.