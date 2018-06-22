Erdoğan: Parası olan Yavuz Sultan Selim'den geçer, sen öbüründen geç

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Parası olan özel sektörün yani Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da yaptığı mitingde, Muharrem İnce'nin köprüden geçiş bedelleriyle ilgili eleştirilerine yanıt olarak "Parası olan özel sektörün yani Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer" dedi.

Erdoğan köprü geçiş ücretleri konusunda şöyle konuştu:

"Ne diyor onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var. Yahu kardeşim öyle veya böyle sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün yani Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Ama biz bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen 1 ve 2'nci köprüler gibi olacak" dedi.