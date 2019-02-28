Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini arayan Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Kuzey Doğu Hindistan-Çin sınırında çatışmalar devam ediyor. Pakistan-Hindistan kuvvetlerinin karşılıklı uçak düşürme haberlerinin ardından hava savunma sistemleri teyakkuza geçirildi, bölgeye zırhlı sevkıyatı da devam ediyor.