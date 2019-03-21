Erdoğan ÖTV ve KDV indirimini 9 ay daha uzattı

Konut satışlarında düşüş devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mobilya, otomobil, konut, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süresini uzattı.

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uzatıldı.

Tapu harçlarında 31 Mart'ta sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimi Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan vergi indirimlerine göre motosiklet, konut, tapu harcı, ticari araç ve mobilyalarda vergi indirimlerinde süre 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1 olarak 30 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek.

Motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV’nin sıfırlanması 30 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek.

Konutta KDV’nin yüzde 8 olarak uygulanması da 31 Aralık 2019’a kadar devam edecek.

Bir diğer gelişme de mobilyada yaşandı. Mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.