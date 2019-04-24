Erdoğan: Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir, yeni neslin kafasında sanki tarihimiz 1919'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osmanlı'yı reddeden, Selçuklu'yu görmezden gelen, İslam medeniyetine tümden düşman kesilen, Türk tarihini daracık bir tarihe hapsetmek isteyen kısır bir anlayış türetilmiştir. Yeni nesillerin kafasında sanki milletimizin tarihi 1919'da başlıyor. Daha öncesi bize ait değil gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmıştır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu"nda konuştu.

"Osmanlı'yı reddeden, Selçuklu'yu görmezden gelen, İslam medeniyetine tümden düşman kesilen, Türk tarihini daracık bir tarihe hapsetmek isteyen kısır bir anlayış türetilmiştir. Yeni nesillerin kafasında sanki milletimizin tarihi 1919'da başlıyor. Daha öncesi bize ait değil gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmıştır" diyen Erdoğan, Osmanlı Türkçesi'ni bilmenin elzem olduğunu ileri sürdü.

"Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkışanlara baktığımızda hepsinin kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet, iddialarını arşiv belgeleri ile ispat edememiştir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle: