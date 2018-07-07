Erdoğan: Önümüzdeki dönem en çok darbeye karşı dikkatli olacağız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası ilk grup toplantısında konuştu. Yeni kabineyi Pazartesi saat 21.00'de açıklayacağını duyuran Erdoğan, ilk kabine toplantısını da önümüzdeki hafta cuma namazından sonra toplayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

27. dönem TBMM'nin tüm üyelerini tebrik ediyorum. 24 Haziran'da AKP listelerinden milletvekili seçilen 295 arkadaşımdan her birini tebrik ediyorum.

​Hizmet yarışında bayrağı sizler devraldınız. İçinizde bu sıralarda oturmuş olanlar, ilk defa bu görevi üstlenenler var. Yapacak çok işimiz bulunuyor.

Biz 7 Haziran hariç Meclis'te hep tek başına çoğunluğa sahip olarak yasama faaliyeti yürüttük. Gerek oy oranı, gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Milletimiz öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değil. Seçim sonuçlarını böyle okumak gerekiyor.

YENİ KABİNE PAZARTESİ 21.00'DE AÇIKLANACAK, CUMA TOPLANACAK

Pazartesi günü saat 21.00'de kabinemizi açıklayacağız. Pazartesi ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlayacağız. İlk (kabine) toplantımızı yapmadan önce Hacıbayram'a cuma için gideceğiz. Dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı inşallah gercekleştireceğiz.

Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EN ÇOK DARBEYE KARŞI DİKKATLİ OLACAĞIZ'

Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden ister dışarıdan gelsin milli iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz.

'BİZ TEVAZUYU KENDİSİNE İLKE EDİNMİŞ BİR TOPLULUĞUZ'

Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insan topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız. Bu anlayışı kabul etmeyeceğiz. Bir davanın mensupları olarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu hareketin için ben olmaz biz olur. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduğuysa biz de yerle yeksan oluruz. Şuanda az önce rakamları da size verdim. 26 milyon insan bize güven aşıladı. 50 milyon oyun içinde 26 milyon. Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım. Salı günü ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirerek geleneğimizi sürdüreceğiz. Çarşamba günü de Brüksel'e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. 2 günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bir süredir sessiz sedasız şekilde Kandil'le ülkemiz arasındaki bölgeyi de temizliyoruz. Çok önemli mesafe kat ettik. Terör örgütünün cirit attığı yerler, artık ülkemizin kontrolü altındadır. Kandil'i ve Sincar'ı terör örgütünden temizleyene kadar operasyon devam edecek.

CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi taşıma oylarla Meclis'e sokarak bir anlamda destek vermiştir.

"FETÖ" SUÇLULARININ YAKINLARININ PASAPORTLARI

"FETÖ" üyeleri ömürlerini dört duvar arasında yaşayarak tamamlayacaklar. "FETÖ"den ihraç edilen 181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidi birkaç gün içinde kaldırılacak.

Ekonomideki yapısal sorunlarımızı çözeceğiz. Gereken her tedbiri alacak, her uygulamayı devreye sokacağız. Rusya ile ilişkilerimiz adeta katlanarak gelişiyor.

'KABİNEDE MECLİS'TEN İSİMLER OLABİLİR'

Dün yeni kabinede partili isimlerin olmayacağını söyleyen Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kabinede Meclis'ten de isimler olabilir. Neden olmasın?" dedi.