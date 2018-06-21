Erdoğan: Önümüzdeki beş yılda daha çok koşan bir Erdoğan göreceksiniz

AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konuştu. Şehir hastanelerini öven Erdoğan, şehir hastanelerindeki usulsüzlükleri haberleştiren yayın organlarını hedef alarak 'Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar' dedi.

Kahramanmaraş'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık. Türkiye'deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık" dedi. Erdoğan, Kandil'e yönelik operasyonda 35 önemli ismin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

16 yılda Kahramanmaraş'a 29 katrilyon yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Burada montaj var mı Maraş? Medya kaydını iyi al bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda Allah için sevme var. Pazar seçim inşallah pazar akşamı çok daha farklı olacak.

CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İcraat mı istiyorsunuz, laf mı? Lafla peynir gemisi yürümüz, böyle biline. Bu oyunlara gelmeyelim, artık bu oyunları bozma zamanıdır.

Şehrimize Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni kazandırıyoruz. İmzaları attık, bitti o iş. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni yurt binaları yapıyoruz.

Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir.

'SAHTEKAR MEDYA KURUMLARI ŞEHİR HASTANELERİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTİYOR'

Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Olay bu. İnşallah Kahramanmaraş'a da şehir hastanesini kazandıracağız.

Türkiye'deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Maalesef ülkemizde her seçimde çıtayı aşağı çeken bir muhalefet anlayışı var.

'ÜLKEMİZDE SİYASETİN KALİBRESİNİ ARTIRDIK'

AKP olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık.

Bay Muharrem, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle? Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun? Bunların terörle mücadele adına bir şey söylediğini duydunuz mu? İlk ziyaret ettiği yer Edirne'de terör örgütünün arkasında olduğu kişi.

(Kandil) İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 önemli ismi orada bitirdik.

'TERÖRÜN BELİNİ NASIL KIRDIĞIMIZI HEM ÖRNEKLERİYLE HEM SAHADA BİZZAT GÖSTERİYORUZ'

(Muharrem İnce) Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin?

Bay Muharrem bizim kendisine sorduğumuz soruların hiçbirisini cevaplamaya cesaret edemedi. Şimdi ben bir kez de Kahramanmaraş'tan Bay Muharrem'e soruyorum; bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedi. Konu terör olunca ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun. Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor hem de Kandil'den Afrin'e, Kato'dan Cerablus'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz.

'DEVLET YÖNETMEK BASİRET, FERASET, SABIR VE KARARLILIK İSTER'

Devlet yönetmek basiret ister, feraset ister, sabır ve kararlılık ister. Devlet yönetmek, milletinin emanetini yere düşürmemek için dirayet ister. Devlet yönetmek, gerektiğinde kefeni giyip milletinin önüne düşecek cesaret ister.

16 saatte o darbeyi biz bitirdik. Bay Kemal, isterdim ki sende de zerre kadar yürek olsaydı, oraya (Atatürk Havalimanı) gelirdin.

'DAHA ÇOK KOŞAN, KOŞTURAN BİR ERDOĞAN GÖRECEKSİNİZ'

Önümüzdeki beş yıl süresince milletine, ülkesine hizmet için daha çok koşan, koşturan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki beş yıl, kardeşlik, birlik, beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz.

ERDOĞAN GELECEK DİYE KAMYONETLİ BARİKATLAR KURULDU

Erdoğan'ın Gaziantep mitingi için de yollar sabahın erken saatlerinde kapatıldı. Saat 08.00'de iş makineleri ve belediyeye ait kamyonlarla şehir içi trafiği kapatan AKP'li Büyükşehir Belediyesi trafiğin felç olmasını sağladı. Miting alanının kilometrelerce uzağına konumlanan kamyonlar sabah işe gitmek üzere yola koyulan vatandaşların tepkisine neden oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür miting ve etkinliklerde yolları bu yöntemle kapatıyor. Barikatların yerine kamyonların uygun görüldüğü bu uygulama görenleri şaşırtıyor.