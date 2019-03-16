Erdoğan 'Önce Sultanahmet'i doldurun' dedi, İslamcılar Ayasofya önünde toplandı

Erdoğan'ın bugün Tekirdağ'daki mitinginde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını isteyenlere 'Önce Sultanahmet'i doldurun, sonra bakarız' demesinin ardından Anadolu Akıncıları Derneği, Alperen Ocakları ve Milli Türk Talebe Birliği'nin içinde yer aldığı İslamcı gruplar Ayasofya önünde eylem yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Tekirdağ'daki mitinginde "Ayasofya cami olarak açılsın" diyenlere "Önce Sultanahmet'i doldurun sonra bakarız" diye yanıt vermesinin ardından İslamcılar Ayasofya önünde toplanarak Yeni Zelanda'daki cami saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

"İstikbal İslamındır" pankartı açan Anadolu Akıncıları Derneği, Alperen Ocakları ve Milli Türk Talebe Birliği'nin de içinde yer aldığı kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Yeni Zelanda'daki saldırıda yaşamını yitirenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, grup adına konuşan Anadolu Akıncıları Derneği sözcüsü Hasret Yıldırım, saldırıyı "haçlı terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Saldırgan Brenton Tarrant'ın "manifesto"sunda Türkiye ve Ayasofya ile ilgili yazdıklarını aktaran Yıldırım "saldırganın adeta Türkiye'yi hedef alıyormuş kastıyla orada cuma namazı kılan Müslümanlara saldırdığını" söyledi. Yıldırım Ayasofya'nın ibadete açılmasını istedi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün de "Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İvedilikle Türk-İslam birliğini kurup, Ayasofya'yı açmamız lazım. Batı, 1453'ün ve 1071'in intikamını unutmadı" diye konuştu.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Sekreteri Muhammed Sinan Özhüsrev ise, "Dünya üzerindeki hiçbir güç, hiçbir terörist Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir. Bilinmelidir ki, herkes yalnız bıraksa da, biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan bugün Tekirdağ'daki mitinginde "Ayasofya cami olarak açılsın" diyenlere "Önce Sultanahmet'i doldurun sonra bakarız" diye yanıt vermiş ve "Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman, neyi, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız" ifadelerini kullanmıştı.