Erdoğan öğrencilere kredi alın dedi ama: İcralık sayısı dudak uçuklatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere, 'Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın' derken, 279 bin 897 öğrencinin öğrenim ve katkı kredilerini ödeyemediği için icralık olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere "Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın" diye akıl verirken, 279 bin 897 öğrencinin aldığı krediyi geri ödeyemediği için icralık olduğu öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 27 Eylül 2018’de Gençlik ve Spor Bakanlığına yönelttiği “Öğrenim kredilerinden dolayı haciz işlemi başlatılan kaç kişi vardır? Ve toplam tutar ne kadardır?” sorusuna Kredi ve Yurtlar Genel müdürlüğü tarafından verilen cevabı paylaştı.

KYK Genel Müdürlüğü Hakverdi’nin sorusuna verdiği yanıtta “Öğrenim/katkı kredisi alan ve muhtelif yıllarda borçlarını zamanında ödemediği için iki ve üzeri aksama yapan 6183 sayılı Kanun kapsamına giren 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279.897 kişi” olarak belirtildi.

Hakverdi, öğrenim ve katkı kredisi borçlarına dair 2017 yılında edindiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmış ve kredi ve öğrenim borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısının 342 bin 282, borcun ise 2 milyar 95 milyon 228 bin 502 lira olduğunu açıklamıştı.