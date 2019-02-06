Erdoğan ODTÜ'de: ODTÜ'nün kuruluş amacı...

ODTÜ Teknokent açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent açılışında konuşuyor.

ODTÜ'nün başarılarıyla adından söz ettirdiğini belirten Erdoğan, "ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir" dedi.

"Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır" diyen Erdoğan, "Eskiler su-i misal misal olmaz demişler. Biz de ODTÜ'yü hep kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla değerlendiriyoruz. Ülkemizin bir dönemini etkisi altına alan ideolojik kavgalar ODTÜ'yü de etkisi altına almıştır. Eğitim-öğretimde ODTÜ markası ilk sırada yer almaya devam ediyorsa, bunu kurulduğu toprakların sağlamlığının mayasına borçludur" ifadelerini kullandı.

'ÇİN HALK CUMHURİYETİ'Nİ ÇOK BAŞARILI GÖRÜYORUM'

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli. Üniversite sanayi işbirliğini çok daha ileri taşımalıyız. Bu noktada Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı görüyorum."