Erdoğan ödeneğinin tam iki katını harcadı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporunu yayımladı. Raporda kurumlara belirlenen ödeneklerin üzerine çıkıldığı, Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinin de 845 milyondan 1,6 milyara çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın, 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki toplam 762,7 milyar liralık başlangıç ödeneğinin aşıldığı, yıl sonunda 830,8 milyar liralık harcamaya ulaşıldığı belirtildi.

Geçen yıl dernek, vakıf ve birliklere 818 milyon lira aktarıldı. Hane halkına transferler başlangıç ödeneğini aşarak, 51.8 milyar liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın başlangıç ödeneği 845.3 milyon liraydı. Yıl sonu gerçekleşmesi ise 1.6 milyar lira oldu. Diyanet de 7.7 milyar lira ödenek ayrılmış olmasına karşın 8.3 milyar liralık harcama yaptı. Devletin Kamu Özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında verdiği borç üstlenim taahhüdü 15.4 milyar dolara çıktı. Devlet, geçen yıl da İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynağın çok az bir bölümünü işsizlere verdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, rapordan dikkat çeken bazı veriler şöyle:

-2018 bütçe açığı hedefi 65.9 milyar lira olarak öngörülmüşken yıl sonunda gerçekleşme 72.8 milyar lira oldu.

-Cari transferler için 2018 yılında 299.3 milyar lira ödenek öngörüldü. Ödenek eklemeleri ile birlikte yıl sonu bütçe ödeneği 328.2 milyar lira oldu. Bu durum görev zararları, gelirden ayrılan paylar ve hane halkına yapılan transferlerin bütçe ödeneğinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı.

DERNEKLERE YARDIM 50 MİLYARI AŞTI

-Hane halkına yapılan transferler için 2018 yılında 49.7 milyar lira ödenek öngörüldü. Yıl sonunda 51.8 milyar lira harcama yapıldı.

-Geçen yıl dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere yardım amacıyla 818 milyon lira cari transfer ödemesi yapıldı. Bu yardımlar için en fazla transfer yapılan bakanlık 171.7 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Onu 129.4 milyon lira ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 121.8 milyon lira ile Sağlık Bakanlığı izledi.

-Cari transferlerin bütçe içindeki payı, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında yüzde 21.2 iken 2018 yılında yüzde 38.9’a yükseldi.

-SGK’nin giderleri 2018 yılında 346.2 milyar lira olarak hedeflenmişken, yüzde 13 artarak 391.3 milyar lira oldu. Gelirleri ise 346.2 milyar lira hedeflendi. Yıl sonunda yüzde 10 artarak, 381 milyar lira olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK SİGORTASI PATRONLARA AKTI

-İşsizlik ödeneği için 2018 yılında 1 milyon 635 bin 111 kişi başvuruda bulundu. 841 bin 847 kişiye toplam 4.8 milyar lira ödeme yapıldı. Oysa İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken para yaklaşık 130 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu kaynağın çok az bir bölümünün işsizler için harcanması dikkat çekti. Ayrıca milyonlarca işsize karşın sadece 842 bin kişi işsizlik maaşından yararlanabildi.

-Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin finansmanı kapsamında toplam 2.2 milyar Avro dış finansman ile Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında toplam 1.1 milyar Avro tutarındaki dış finansmana Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borç üstlenim taahhüdü verildi.

-Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde yürütülen projeler için verilen borç üstlenim taahhüt tutarı 2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 15.4 milyar dolara ulaştı.

-2018 sonunda merkezi yönetim brüt borç stoku 1.067.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borcun 586.1 milyar lirası iç borçlardan, 481 milyar lirası dış borçlardan oluştu.

SARAY 2'YE KATLADI

-Raporda kamu idarelerinin 2018 yılı bütçe ödenek ve gerçekleşmeleri tablosuna da yer verildi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın başlangıç ödeneği 845.3 milyon liraydı. Yıl sonu ödeneği ise 1.7 milyar liraya çıktı. Yıl sonunda gerçekleşme 1.6 milyar lira oldu.

-Diyanet’in başlangıç ödeneği 7.7 milyar liraydı, gerçekleşme 8.3 milyar lira oldu.

-Geçen yılda vergi yükü yine işçi, memur gibi ücretlilerin üzerindeydi. 2018’de gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler 239.1 milyar lira oldu.

ÖTV GELİRİ DÜŞTÜ

-Bütçede 146.5 milyar lira özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı öngörülmüştü. Yıl sonunda 133.9 milyar lira ile hedefin yüzde 8.6 altında gerçekleşme oldu. Rapora göre, bu gerçekleşmeye özellikle ekonomide görülen gelişmeler sonucunda ÖTV’ye tabi mallardaki tüketim ve fiyat değişimlerinin yanı sıra bazı motorlu taşıtlara ilişkin ÖTV ile bazı dayanıklı tüketim mallarına ilişkin ÖTV’lerde geçici nitelikli oran indirimleri ile petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin bazı mallarda eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV indirimleri etkili oldu.