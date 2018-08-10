Erdoğan: Neymiş, dövizmiş kurmuş, geçin o işi...

AKP'li Cumurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'de yaptığı konuşmada dolar kurundaki artışla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Neymiş, dövizmiş kurmuş, geçin o işi...'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bünyesinde 17 km uzunluğunda 9 tünelin, 13 köprünün ve 4 tane viyadüğün olduğu Gümüşhane çevre yolunu sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ve bugün resmi açılışını yaptık. Ben size hep ne diyordum? Biz Ferhatız, siz Şirinsiniz. Yahu biz dağları dele dele geliyoruz. Bunu belki birileri görmüyor. Şimdi resmi açılışı da yaptık, bundan sonra sürekli oralardan gidip geleceksiniz.

Zigana filan da bitsin, buradan Trabzon 20 dakika. Şimdi bir saate indi, Zigana'dan sonra 20 dakika. Zaman zaman Zigana sütlacını yemeye gidersiniz. Bunlar aşk işi aşk. Eğer aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, biz bu millete aşığız aşık.

Neymiş? Dövizmiş. Neymiş? Kurmuş. Geçin o işi...

Tutturmuşlar kur mur filan falan. Bırakın geçin bu işleri. Biz işimize bakalım işimize, daha iyi olacak. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen inşallah ikinci çeyrekte de büyümeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alı koymasına hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.

Artık buraya bir tane otel yetmez. Otellerin sayısı da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Yüklenici firmanın yöneticilerine, bu projenin hayata geçmesinde emeği katkısı olan herkese kalpten teşekkür ediyorum.

Biz sizi seviyoruz. Bu para pul meselesi değil, makam mevki meselesi değil. Ülkemiz 24 Haziran'da sıradan bir seçim yaşamadı. Ülkemiz 24 Haziran'da ne yaşadı? Bir yönetim sistemini değiştirdi. Parlamenter demokrasiden, artık biz başkanlık sistemine geçtik mi? Bununla inkılabi bir değişim dönüşüm yaşıyoruz. 16 Nisan halk oylamasında milletimizin takdiriyle kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm kurum ve unsurlarıyla beraber ilk kez uygulanmaya başlandı.

Anamuhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezin önüne getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Dertleri bu...

Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir. Birileri sandıklar kapanır kapanmaz makam, rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız.

Sayın Putin ile görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya'dan gelecek. Aramızdaki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor.