Erdoğan: ‘NATO üyeliğinden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada NATO'ya bağlılığını dile getirdi. Erdoğan, F-35'leri kastederek 'Uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada Suriye’nin kuzeyini kastederek “Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız" sözlerini kullandı.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Diploma Töreninde yaptığı açıklamada, "Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur” diyen Erdoğan, "Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor" dedi.

Erdoğan "Fırat'ın doğusunda terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale gelmiştir. Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur” ifadelerini dile getirdi.

‘UÇAKLAR VERİLMİYOR... ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEYECEK HALİMİZ YOK’

Su-37 alımı iddiaları ve F-35 programından Türkiye’nin çıkartılması üzerine konuşan Erdoğan, "Uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok" dedi.

“Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın.” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti, “Bölgedeki sorun DEAŞ değil. Birtakım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır”.

’KENDİ ASKERLERİMİZLE GÜVENLİ BÖLGEYİ OLUŞTURMAZSAK VARSIN GERİSİNİ KARŞIMIZDAKİLER DÜŞÜNSÜN’

Suriye hakkında konuşmaya devam eden Erdoğan “Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün" açıklamasında bulundu.

‘NATO’DAN ÇIKMAYA NİYETİMİZ YOK’

Erdoğan “Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur” dedi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin tercihinin Batı kampından yana olmasının ülkeyi yeni bir döneme soktuğunu söyledi.

NATO savunma konseptinin ülkeye önemli katkılarda bulunduğunu iddia eden Erdoğan “NATO hala bizim için en önemli savunma işbirliği” dedi.

‘S-400’LE PATRİOT ARASINDA FARK YOK’

S-400 alımı konusunda konusuna da değinen Erdoğan “Bizim açımızdan S-400 ile Patriot arasında bir fark yoktur. Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz" dedi.