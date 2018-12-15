Erdoğan: Muhteşem millet kıraathaneleri açıyoruz, kek ve çay ücretsiz

Denizli'de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, 'iki dev proje' diye nitelendirdiği 'millet bahçeleri' ile 'millet kıraathaneleri'ni anlattı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'İNŞALLAH İZMİR'İ DE ALACAĞIZ'

Nelediyeciliğin AKP'nin işi olduğunu savunan Erdoğan, "CHP filan bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u kimden aldım? CHP'den aldım. İstanbul'da belediyeyi aldığımız İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği tavan yapmıştı. O susuzluğun olduğu İstanbul'a dağları delerek su getirdik. İstanbul'da artık su sorunu yok. Biz buyuz. Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız. Ona hazırlanıyoruz" dedi.

'MUHTEŞEM MİLLET KIRAATHANELERİ AÇIYORUZ'

Millet bahçeleri ve kıraathanelerine değinen Erdoğan sözlerine şöyle sürdürdü: "İki tane dev proje dedim. Bunlardan birisi millet bahçeleri. Bir ay olmadı, İstanbul'da beş millet bahçesinin açılışını yaptık. Oralar muhteşem oldu. Bir de millet kıraathaneleri demiştim. Şu anda muhteşem millet kıraathaneleri açıyoruz. İçinde çay ve kek, ücretsiz olarak gençlere dağıtılıyor. Bu CHP ne dedi, kumarhane açıyorlar dedi. Çünkü bunların işi okey ıstakasını koyacak, tuğlaları dizecek. Bu kıraathanelerde gençlerimiz gelecek derslerini çalışacak. Ama çayını da kahvesini de simidini de kekini de orada bulacak. Bu devletin milletiyle kaynaşması demektir."

'İŞ GÜCÜNÜ 10 YILDA 23 MİLYONDAN 33 MİLYONA ÇIKARDIK'

"Kılıçdaroğlu'nun bir diğer hezeyanı bilmem kaç gazetecinin içeride olduğu yalanıdır" diyerek konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Bunlar gazeteciliği bırakıp terör örgütüyle beraber olanlar. Binlerce dosyayı mesleklerine göre ayırmak bizim aklımıza gelmiyor. Bir kısmının terör örgütleriyle ilişkileri, bir kısmının da adi suçlar nedeniyle cezaevinde olduğunu görüyoruz. İşsizlik diyor, bir başka yalan bu. Türkiye'de iş gücü arzının sadece son 10 yıla baktığımızda 23 milyondan 33 milyona çıktığını görüyoruz. Bu başarıyı 2008 küresel finans krizine ve son 5 yılda yaşadığımız onca badireye rağmen ortaya koyduk" dedi.

2002 yılında 66 lira alan emekli maaşı alanların olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Son düzenlemeyle bin liranın altında alan emekli bırakmadık. 66 lira nere, bin lira nere" diye konuştu.

FATİH PORTAKAL'A: HADDİNİ BİLMEZ, AHLAKSIZ...

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ı da eleştiren Erdoğan, "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen napıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler" dedi.