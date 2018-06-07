Erdoğan: Millet Kıraathaneleri açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçelerinin ardından 'Millet Kıraathanesi' açacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışması kapsamında bugün Hatay'daydı.

Konuşmasında "millet kıraathaneleri" açacaklarını söyleyen Erdoğan; "İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nın yerine "millet bahçesi" yapacaklarını duyurmuştu.

Oysa uzmanların ve çevrecilerin itirazlarına rağmen yapılan ve yapımında yüzlerce işçinin yaşamını yitirdiği 3. Havalimanı için, en az 657 bin ağaç yok edilmiş, 107 bin ağacın kesilmesi içinse ilave Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu çıkarılmıştı.