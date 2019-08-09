Erdoğan Millet Bahçesi açtı: Çay, kek bedava otopark ücretli

'Çay, kek bedava olacak' sözleriyle propaganda edilen Millet Bahçeleri'nden birisi Erdoğan tarafından 8 Aralık 2018'de açılmıştı. Erdoğan'ın açılışını yaptığı Millet Bahçesi'nde otoparkın ücretli olduğu ortaya çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi "Çay, kek bedava olacak" diye propagandasını yaptığı Millet Bahçesi'nde otoparkın ücretli olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Aralık 2018’de açılışını gerçekleştirdiği 50 bin metrekarelik alana kurulan boğaz manzaralı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girişler ücretli hale getirildi.

'PARK GÖREVLİLERİNİN GİDERLERİ ORADAN KARŞILANIYOR'

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girenler 5 TL ödüyor. Millet Bahçesi otoparkının yaklaşık 1 hafta önce ücretli hale dönüştürüldüğü öğrenildi. Üsküdar Belediyesi yetkilileri, ücretlendirmenin yaklaşık 1 hafta önce başladığını belirterek,”Araçla girmek isteyen vatandaşların sayısı fazlaydı ve yer sıkıntısı yaşanıyordu. Bu kargaşayı önlemek ve düzen sağlamak amacıyla ücretli oldu. Ayrıca orada çalışan park görevlilerin giderleri de oradan karşılanıyor” diye konuştu.