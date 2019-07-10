Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz kararını şimdiden açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin tek hanelere düşeceğini açıkladı. "Merkez Bankası Başkanlığı’nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek" diyen Erdoğan, "Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız" ifadesini kullandı.