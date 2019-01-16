Erdoğan: Menbiç'teki saldırı ABD'nin çekilme kararını etkileyebilir

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Menbiç'te 5 ABD askerinin öldüğü saldırının ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkileyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün IŞİD’in Menbiç’te gerçekleştirdiği saldırıya değinen Erdoğan, saldırıda 5 ABD askerinin öldüğü toplamda 20 kişinin hayatını kaybettiği haberlerini aldığını belirterek, ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamına gelebileceğini söyledi.

'TRUMP KARŞI DURAMAZ'

Erdoğan, "Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur. DEAŞ'ın üzerine üzerine gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz." dedi.

'BREXİT EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEMELİ'

Brexit sürecini takip ettiğini ve Türkiye ile İngiltere arasındaki olası etkilerini göz önünde bulundurduklarının altını çizen Erdoğan, "Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Dayton anlaşmasının çözüm getirmediğini belirten Erdoğan, "Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerektiğini bildirdi" dedi.