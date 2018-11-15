'Erdoğan, Melih Gökçek ile buluştu, Gökçek aday gösterilmeye çok yakın'

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Melih Gökçek'in bir görüşme gerçekleştirdiğini, Gökçek'in aday gösterilmeye çok yakın olduğunu ileri sürdü.

Yerel seçimlerde Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi aday göstermesine kesin gözüyle bakılan AKP'de yeni bir iddia gündeme geldi.

İddiayı gündeme getiren isim İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu oldu.

"Bir yıldır hiç görüşmeyen Erdoğan ve Gökçek bir hafta önce buluşturlar. Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Çankaya Köşkü'ne davet etti Melih Gökçek'i. Çünkü bu görüşmenin tamamen gizli kalması gerektiğini istedi Erdoğan. Hatta görüşme sırasında Gökçek'e de bu konuda açıklama yapmamasını önerdiğini söyleyebilirim" diyen Uğuroğlu, "Peki, Erdoğan ve Gökçek 1,5 saat süren görüşmede neler konuştular. Görüştükleri ana konu elbette yerel seçim oldu. Gökçek görüşmenin başında Erdoğan'a AKP'nin neferi olduğunu, başka hiçbir partiden aday olmayacağı gibi AKP'den de ayrılmayacağını vurguladı. Görevden süresini tamamlayamadan hiçbir gerekçe gösterilmeden alınması nedeniyle Erdoğan'a bir yıldır kırgın olan Gökçek ile Erdoğan'ın buluşmasının en önemli sonucu şudur: Melih Gökçek, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeye çok yakın" iddiasında bulundu.