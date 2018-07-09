Erdoğan mehter marşıyla karşılanacak, törene gelenlere 'özel' 1 lira verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan için bugün Saray'da düzenlenecek yeni sisteme geçiş töreninde Erdoğan mehter marşıyla karşılanacak, 101 pare top atışı yapılacak ve törene katılanlara güne özel yaptırılan 1 liralardan verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Saray'da gerçekleştirilecek törene 22 ülkenin devlet başkanı katılacak.

Erdoğan, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Saray'a Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılanacak.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapılacak. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törende Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Saray ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırılacak.