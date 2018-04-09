Erdoğan marş istedi, AKP ünlüleri hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Afrin operasyonu için marş yazılmasını istemişti. Erdoğan'ın bu talebine bir ay sonra yanıt geldi. AKP ünlüleri tarafından hazırlanan marşta, Erdoğan'ın mitinglerde sık sık söylediği 'Hep birlikte Türkiye'yiz biz' sözlerinin yer alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu için marş yazılmasını istemesi sonrası AKP'li ünlüler harekete geçti.

Marşın adı "Türkiye Marşı" olurken, marşa imza atan isimler şöyle: Erhan Yazıcıoğlu, Mustafa Ceceli, Tamer Karadağlı, Sefa Zengin, Erhan Güleryüz, Volkan Severcan, Ziya Kürküt, Orhan Hakalmaz, Barış Yurtçu, İbrahim Sarıtaş, Burak Uçman, Kemal Başar, Oktay Gürsoy, Tayfun Sav, Erol Koçan, Bengü, Ece Seçkin, Kalust Şalcıoğlu, Haluk Özenç ve Ali Erşan Cebisli.

NE DEMİŞTİ?

Erdoğan konuyla ilgili 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı, Afrin... Biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama ona yetişemezler. Hiç olmazsa bir Mehter Marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de yeni marşlarla yürütelim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu isteği sonrası jet hızıyla hazırlanan marşta mehter bölümü de yer alırken, Erdoğan'ın mitinglerinde sık sık kullandığı "Hep birlikte Türkiye'yiz biz" sözleri marşın nakaratı yapıldı.