Erdoğan: Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef aldığı konuşmasında, 'Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü her şekle giren bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Yenimahalle'de katıldığı mitingde açıklamalarda bulundu.

"31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine son vermemiz gerekiyor, Yenimahalle'yi yeni bir vizyonla buluşturmalıyız" diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldığı konuşmasında, "Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü her şekle giren bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kürt olmadığı halde Kürtleri istismar ediyor. Kürdistan'ı çok seviyorsa defolsun oraya gitsin. Benim ülkemde böyle bir yer yok. Biz bölgelerimiz, topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırtmayız" diye konuştu.