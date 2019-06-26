Erdoğan, Mansur Yavaş ve Melih Gökçek Gezi'yi hedef alan ırkçı güreşçinin nikahında buluştu

Haziran Direnişi sırasında attığı ırkçı ve küfür dolu tweetlerle gündeme gelen güreşçi Rıza Kayaalp'in nikahında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı kareye girdi.

Haziran Direnişi'nde attığı ırkçı ve küfür dolu tweetler nedeniyle eleştiri konusu olan güreşçi Rıza Kayaalp'in nikahı birçok ismi bir araya getirdi.

Nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül yaptı.