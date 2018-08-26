Erdoğan Malazgirt'te 'yeni saray' müjdesi verdi: Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos kutlamalarında yaptığı konuşmada Ahlat'aa 'Cumhurbaşkanlığı köşkü' yapılacağını, yer konusunda yerel yöneticilerle anlaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos kutlamaları için gittiği Malazgirt'te bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı yakışır" sözlerini hatırlatan Erdoğan, Ahlat'ta yerel yöneticilerle yer konusunda anlaştıklarını söyledi.

Erdoğan, sabah saatlerinde önce Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kutlamalara katıldı, ardından da Muş'un Malazgirt ilçesine geldi. 26 Ağustos kutlamaları için toplananlara hitap eden Erdoğan, Anadolu’nun bir bent olduğunu ve bu bendin yıkılması halinde ne Ortadoğu, ne Orta Asya, ne Balkanlar'ın kalacağını öne sürerek, “Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır. En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır, mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir” dedi.

AHLAT'A 'YENİ SARAY': '1071 METREKARE YETMEZ'

Erdoğan, “Sabah Ahlat’taydık. Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulunmuş, ‘Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır’ demişti. Çünkü otağı Sultan Alparslan oraya kurdu, biz de varisleri olarak oraya böyle bir otağ kuralım inşallah. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur, en az 5 dönüm ve çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu, ‘en az 10 dönüm’ dedi. Bu bir işaret fişeğidir, inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi” dedi.

YILDIRIM: GEREKEN CEVABI MİSLİYLE ALIRLAR

Erdoğan'ın ardından bir konuşma yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Türk milleti, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihi değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam’ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bu medeniyeti geliştirerek yaşatmak hepimizin sorumluluğundadır" dedi.