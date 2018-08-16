Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede, Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğunu belirtti ve Bakan Albayrak'ın Fransız mevkidaşlarıyla en kısa sürede bir araya gelmeleri kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

DHA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bugün yapılan görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, "Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu" vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, Erdoğan ile Macron'un başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

