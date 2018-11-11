Erdoğan Le Figaro'ya yazdı: AB'ye tam üyelik hedefimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Le Figaro gazetesine yazarak, Türkiye'nin 'Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin sürdüğünü' ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız Le Figaro için kaleme aldığı makalede Avrupa Birliği'nden "Avrupa tarihinin en önemli barış projesi" olarak bahsetti.

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin sürdüğünü belirten Erdoğan, "demokratik ve özgürlükçü yönetimleri" desteklemeye devam edecekleri söyledi.

'AVRUPA MİLLETLERİNİN GÜVENLİĞİ GEREĞİ'

Erdoğan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin her döneminde komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermiş, onların barış ve istikrarını destekleyici adımlar atmıştır. Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, tam olarak komşularımıza gösterdiğimiz bu saygının ve aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir.

Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılması gereken en önemli ders, kalıcı barışı tesis etmenin ne kadar zor olduğudur. Bu itibarla Türkiye olarak Avrupa tarihinin en önemli barış projesi olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize yönelik çalışmalarımızı sürdürecek; aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasında kitleleri temsil eden, demokratik ve özgürlükçü yönetimleri desteklemek suretiyle barış ve istikrara katkı sunmaya devam edeceğiz."