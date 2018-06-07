Erdoğan: KYK borçları silinmeyecek

'Emine Erdoğan'ın sahur daveti' olarak duyurulan programda Saray'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin sorusu üzerine öğrenim kredisi borçlarının silinmeyeceğini söyledi. Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da birleştirileceğini duyurdu.

'Emine Erdoğan'ın sahur daveti' olarak duyurulan Beştepe'deki programda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini söyledi ve programa katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

KYK BORÇLARI SİLİNMEYECEK

Erdoğan, bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer 'Erdoğan cevabı verin' derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok. İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim."

ÖĞRETMEN ATAMALARI: HERKES ATANACAK DENİRSE YALAN OLUR

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde okuyan bir öğrencinin atanma talebine ilişkinse Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Ben, Bay Kemal değilim. Bay Kemal ne diyor? 'Atama bekleyen bütün öğretmen adaylarını atayacağım' diyor. İnanın iki kere iki dört, yalan söylüyor." Bu sene 30 bin öğretmen atayacaklarını aktaran Erdoğan, "Bu yılda 30 bin, 40 bin, 50 bin olur ama 'Herkes atanacak' denirse, bu yalan olur" dedi.

Öğrencilere, "Kendinizi sadece öğretmenliğe kilitlemeyin." tavsiyesinde bulunan Erdoğan, bu meslek dışında da neler yapılabileceği üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan kendisi üniversiteye girdiği dönemde, sınavlara katılan her 10 öğrenciden birinin üniversitelere kabul edildiğini de söyleyerek, şimdi bu oranın neredeyse 10'da 10'a yükseldiğini anlattı. Türkiye'de üniversite sayısının 75'ten 206'ya yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, 81 ilin tamamında üniversite olduğunu hatırlattı.

İKİ BAKANLIK BİRLEŞTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden de canlı yayımlanan sahur programında Erdoğan, bir öğrencinin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına personel alımı olup olmayacağına yönelik sorusuna, yeni yapılanmayla kadro tahsislerine ihtiyaç duyulacağı cevabını verdi.

Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için -bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu- dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak" dedi.

'TÜRKİYE BU KADAR SEFİL DURUMA DÜŞMEDİ

Diş Hekimliği Bölümünde okuyan bir gencin, stajlarda kullanılan malzemenin öğrenciler tarafından sağlandığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Ben bunu bilmiyordum. Bunu YÖK'le de görüşeceğim. Ondan sonra, sadece sizin üniversiteniz değil bütün üniversitelerde büyük ihtimalle var. Bunun takibini yapacağım. Öğrencinin orada kullandığı malzemenin ücretini öğrenciden almak kadar Türkiye bu kadar sefil duruma düşmedi" diye konuştu.

TIP FAKÜLTELERİNE: KARDEŞİM BATIRIYORSUNUZ

Tıp fakültelerinin "korkunç bir borç içinde olduklarını" söyleyen Erdoğan, tıp fakültelerinin yönetiminin Sağlık Bakanlığına bırakılması çağrısında bulunduklarını ancak buna itiraz edildiğini kaydetti, "Kardeşim batırıyorsunuz bizi, maliyet çok yüksek. Biz bunun altından kalkamayız ki" dedi.