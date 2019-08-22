Erdoğan kuzenini Danıştay üyesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzesinin oğlu İbrahim Er'i Danıştay üyeliğine seçti.

Bugün yayımlanan 2019/285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Milli Eğitim Bakan yardımcısı İbrahim Er Danıştay üyeliğine seçildi.

Aslında yeniden seçildi demek daha doğru. Çünkü 2 yıl önce yine Danıştay üyesiydi.

3 Mart 2011 – 24 Temmuz 2018 tarihleri arasında Danıştay üyesi olarak görev yaptı. Danıştay üyeliğine ilk 2011 yılında Abdullah Gül seçmişti. 26 Temmuz 2016 tarihinde Tayyip Erdoğan 12 yıllığına yeniden seçti. İbrahim Er, bu görevini iki yıl yürüttükten sonra 24 Temmuz 2018’de Milli Eğitim Bakan yardımcılığı görevine atanmıştı.

Bir yıldır Bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bugün yayımlanan kararla “kalan süreyi tamamlamak üzere” Danıştay üyeliğine yeniden seçildi.

İbrahim Er, Tayyip Erdoğan’ın teyzesinin oğlu. 1968 doğumlu, Güneysu İmam-Hatip Ortaokulu ve Rize Lisesini bitirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü mezunu. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen, okul müdürlüğü, İlköğretim Müfettişliği gibi görevlerden sonra 2003-2007 arasında İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığı; 2007-2011 arasında Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.