Erdoğan: Kürtlerle sorunumuz yok, kabindemde Kürt arkadaşlarım da var

ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi'nin etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve ABD ile ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerininin töreninde konuşuyor. ABD-Türkiye ilişkilerine değinen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

ABD-Türkiye ilişkilerinin "iniş çıkışlara rağmen pek çok zorluğun üstesinden geldiğini" belirten Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır" dedi.

'BENİM KABİNEMDE HER ZAMAN KÜRT ARKADAŞALARIM OLMUŞTUR'

ABD'nin çekilme sürecinin ardından bölgenin geleceğine ilişkin konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: "DEAŞ'ı sıfırlarız dedik. Ama maalesef bu adım YPG/PYD ile yürütüldü. Bunun faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. YPG'ye karşı verilen mücadele Kürtlere karşıymış gibi yansıtılmaya çalışılıyordu. Kürtlerle hiçbir zaman sorunumuz olmamıştır. Benim her zaman kabinemde Kürt bakan arkadaşlarım olmuştur."

'GÜVENLİ BÖLGELER MÜLTECİLER İÇİN'

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan "güvenli bölge" tartışmalarına ve sığınmacılara değinen Erdoğan, "İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin Suriye'de güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım. Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ABD'nin YPG'ye mühimmat desteğini sürdürdüğü haberlerine değinen Erdoğan "Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika'nın silahları. Kimde bu Terör örgütlerinde. Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hala Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada" ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK VERGİLERİ DÜŞÜRÜLSÜN'

ABD'li firmalara Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunan Erdoğan, tarifelere ilişkin "Yalnızca ülkemize yönelik olarak çelik ihracatımıza dair iki kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.