Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kur silahını etkisiz hale getirmekte kararlıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında konuşuyor.

Erdoğan konuşmasında dolardaki yükselişe değinerek "Kur silahını etkisiz hale getirmekte kararlıyız" dedi.

"G-20'de 17. ülke olmak rastgele olan bir şey değil. Hedef, ilk 10'a girebilmektir" diyen Erdoğan, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vaat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, seçimlere de değinerek "Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir" diye konuştu.