Erdoğan: Kur filan bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Bir takım çevreler ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor. Halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir" dedi.
24 Haziran seçimlerinden galip çıkmaları durumunda "faizle şunla bunla nasıl uğraşılacağını göstereceklerini" belirten Erdoğan, "ekonomik harbe karşı" vatandaşlara yastık altındaki altın ve dövizlerini Türk Lirası'na çevirme çağrısında bulundu.