Erdoğan: Kur filan bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil

Adana'da iş adamlarına seslenen Erdoğan, 'Bir takım çevrelerin Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattığını' öne sürerek, 'Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi